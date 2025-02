Champions League: perché l’Inter potrebbe sorprenderci davvero?

Con un sorteggio favorevole e i ritorni da giocare a San Siro da non sottovalutare, l’Inter potrebbe sulla carta sperare di arrivare in fondo.

A Nyon il sorteggio della Champions League sulla carta ha sorriso all’Inter, facendo sì che fossero evitati i rivali più ostici come Liverpool, Real Madrid. La parte del tabellone che si è presentata davanti all’Inter sembra decisamente più percorribile, con il Feyenoord come primo ostacolo. Sebbene il club olandese rappresenti comunque un avversario assolutamente da non sottovalutare, l’Inter si sente pronta a superarlo. Sarà fondamentale l’incontro di ritorno a San Siro, in programma il 11 marzo, dove i nerazzurri avranno l’opportunità di sfruttare il fattore casa per conquistare la qualificazione.

Un cammino che incrocia i giganti tedeschi

Se l’Inter dovesse superare gli olandesi, l’attenzione si sposterebbe ai quarti di finale, dove si prospetta l’incontro con una delle formazioni tedesche, Bayern Monaco o Bayer Leverkusen. Nonostante il Bayern del 2022-23 sia stato uno degli avversari più temibili, oggi la squadra di Simone Inzaghi guarda a questo possibile confronto con maggiore fiducia. La sconfitta dello scorso dicembre contro le Aspirine, invece, come ricorda la Gazzetta dello Sport, arrivò in seguito a un gol subìto nel finale dopo un corner che non andava assegnato: con gli uomini di Xabi Alonso si tratterebbe quindi di rivincita.

Un sogno che prende forma: la sfida al Barcellona

Se le previsioni dovessero essere rispettate, il cammino dell’Inter potrebbe portarla a sfidare il Barcellona in semifinale, una delle squadre più temute a livello europeo. Ma per i nerazzurri, quella con i catalani è una storia che ha qualcosa di dolce: nel girone della succitata stagione 2022-23, l’Inter si è infatti imposta sui catalani, il gol di Calhanoglu ha dato il via al sogno europeo che si è infranto solo in finale con il Manchester City. E un fattore da non sottovalutare è che tutte le gare di ritorno si disputeranno a San Siro. Questo potrebbe essere un vantaggio determinante, soprattutto nei momenti più cruciali, come quelli dei tempi supplementari. I tifosi nerazzurri potrebbero essere l’arma in più per superare ogni ostacolo.

