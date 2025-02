Inzaghi ha già il piano per risollevare l’Inter? La verità sulla sfida decisiva con il Napoli

Il mister dell’Inter svela la sua fiducia nella squadra, ma c’è un dettaglio che potrebbe cambiare tutto. Qual è il vero motivo dietro le recenti difficoltà?

L’Inter arriva a questa fase della stagione con la consapevolezza che ogni partita, anche dopo sconfitte pesanti, è un’opportunità per imparare e crescere. Simone Inzaghi in un’intervista esclusiva a Sky Sport Insider ha sottolineato quanto la forza della sua squadra non venga mai messa in discussione, nemmeno quando i risultati non arrivano. L’allenatore ha voluto parlare anche delle dichiarazioni di Mkhitaryan che hanno generato qualche malcontento: “Penso che questa Inter umiltà e cattiveria ce l’abbia sempre avute. Sono 3 anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare più avanti possibile in ogni competizione. È chiaro che tante volte gli esiti delle partite sono condizionati dagli episodi, nei match più importanti, soprattutto, serve essere perfetti. In quest’ultimo periodo non lo siamo stati sempre, come dimostrato anche dalla sfida contro la Juve”.

Il valore degli episodi e delle occasioni mancate

Guardando alle tre sconfitte in 40 giorni, Inzaghi non ha dubbi sul fatto che l’Inter abbia sempre avuto la capacità di creare occasioni. Il tecnico riconosce come gli episodi, a volte anche solo pochi centimetri, abbiano influito su alcuni risultati. Non è un caso che la squadra abbia sempre avuto il dominio del gioco, pur non riuscendo a concretizzare. Inzaghi sottolinea l’importanza di non farsi condizionare dalle difficoltà, invitando i suoi a restare concentrati sugli aspetti positivi. La consapevolezza di avere un organico di qualità è fondamentale per affrontare le prossime sfide con serenità.

La sfida contro il Napoli: momento cruciale ma non decisivo

Il prossimo incontro con il Napoli, previsto per il primo marzo, è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Inzaghi lo definisce fondamentale per entrambe le squadre, ma con un’avvertenza importante: la sua portata non è ancora quella di una partita che può decidere il destino del campionato. A 12 giornate dalla fine, il tecnico nerazzurro non vuole fare previsioni troppo azzardate. Ciò che è certo, è che la sfida con i partenopei avrà un peso specifico molto rilevante, ma il cammino per il titolo è ancora lungo e ogni partita potrà riservare nuove sorprese.

Leggi l’articolo completo Inzaghi ha già il piano per risollevare l’Inter? La verità sulla sfida decisiva con il Napoli, su Notizie Inter.