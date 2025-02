Lautaro si sta perdendo? Il suo calo fa discutere tuttora ma c’è una speranza

Il calo di Lautaro preoccupa l’Inter, ma qualcosa potrebbe cambiare presto. I tifosi si aspettano una ripresa sin dal match di stasera.

L’Inter sa che le ambizioni di vincere il secondo scudetto consecutivo possono dipendere strettamente dalle prestazioni di Lautaro Martinez. Da tre stagioni, l’argentino è stato una certezza in attacco, con oltre 20 gol in campionato. Ma quest’anno, qualcosa sembra non andare come previsto. Nonostante il calo di Lautaro, l’Inter ha trovato altre soluzioni offensive, grazie anche ai contributi di Thuram e degli esterni, ma la squadra non può permettersi di continuare a lottare per il vertice senza la vena realizzativa che lo ha contraddistinto nelle passate stagioni; è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport. Anche perché il problema non riguarda solo lui.

Lautaro e l’importanza di un recupero immediato

Il calo di Lautaro è uno dei temi più discussi, ma non è solo un problema di numeri. L’Inter ha comunque saputo trovare alternative, segnando ben 84 gol in Serie A da inizio marzo 2024, ma è chiaro che senza il suo recupero il sogno tricolore potrebbe diventare difficile da realizzare. Finora il Toro ha segnato solo 9 gol: Lautaro è consapevole della sua centralità nel progetto e della necessità di un cambio di passo se vuole aiutare l’Inter a superare il Napoli nella lotta per il titolo.

Il confronto con il Genoa e la nuova coppia d’attacco

La partita contro il Genoa di stasera rappresenta una delle occasioni cruciali per Lautaro. Curiosamente, è l’unica squadra contro cui l’argentino non è riuscito a segnare nemmeno un gol giocando almeno 90 minuti. Il match potrebbe quindi diventare il primo passo di una rinascita. Con l’inserimento di Joaquin Correa nella formazione titolare, si prevede anche un cambiamento nell’approccio tattico dell’Inter. I due non giocano insieme da oltre due anni, ma Inzaghi spera in un ritorno al passato, con Lautaro più vicino alla porta e meno coinvolto nel gioco a centrocampo.

