L’Inter è favorita? Il percorso in Champions League è più facile di quanto sembri

Il sorteggio Champions ha tracciato il cammino dell’Inter, ma la strada verso la finale è davvero così semplice?

Il sorteggio degli ottavi (e non solo) di Champions League ha suscitato un dibattito acceso tra gli esperti: Paolo Condò ha analizzato le prospettive dell’Inter. Secondo il giornalista di Sky Sport, i nerazzurri hanno un cammino relativamente favorevole. Per raggiungere la finale occorrerebbe affrontare una serie di avversari di grande livello, ma, sulla carta, non impossibili da superare. In particolare, la sfida contro il Feyenoord è vista come un’opportunità concreta, con l’Inter considerata la squadra più forte del confronto.

Real Madrid, un cammino complesso

A differenza dell’Inter, Condò ha sottolineato le difficoltà maggiori che attendono il Real Madrid. La squadra di Ancelotti dovrà affrontare ostacoli più grandi in ogni turno, a partire dall’Atletico Madrid, passando per l’Arsenal, fino alla possibile sfida contro la vincente di PSG-Liverpool. Secondo Condò, il Real Madrid avrà una strada decisamente più ardua rispetto all’Inter. L’analisi del tabellone suggerisce che la squadra nerazzurra potrebbe trovarsi a giocare in semifinale, dove l’eventuale suggestiva sfida con il Barcellona potrebbe rappresentare una delle tappe decisive verso la finale. Prima dei catalani, però agli quarti di finale gli uomini di Inzaghi si troveranno di fronte una formazione tedesca: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, l’unica squadra che ha battuto l’Inter in questa edizione della Champions League.

Feyenoord: la grande opportunità di Inzaghi

Nonostante le insidie di un percorso di Champions sempre imprevedibile, Condò è convinto che l’Inter sia la chiara favorita contro il Feyenoord. Il pronostico del giornalista è favorevole alla squadra nerazzurra, con una probabilità di qualificazione che stima al 70%. Il Feyenoord, pur essendo una squadra temibile, non appare in grado di fermare l’Inter, che avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Il cammino verso la semifinale, dunque, secondo l’opinionista, sembra più che mai alla portata di Simone Inzaghi.

Leggi l’articolo completo L’Inter è favorita? Il percorso in Champions League è più facile di quanto sembri, su Notizie Inter.