Il cammino verso i quarti di Champions League è già iniziato, ma l’Inter dovrà affrontare una sfida che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Il match degli ottavi di Champions League tra Inter e Feyenoord si avvicina, con la vendita dei biglietti che ha già preso il via. I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di vivere l’emozione del ritorno a San Siro, dove l’atmosfera sarà carica di entusiasmo. I biglietti per il match di ritorno, previsto al Meazza il 11 marzo, sono già in vendita per gli abbonati, i quali possono acquistare il loro tagliando a partire dalle 16:00 di ieri; come riporta FcInter1908.it. Le previsioni per il doppio confronto e non solo si stanno già sprecando e stanno già facendo discutere.

Date e come acquistare i biglietti per il match di ritorno

La passione per la Champions League coinvolge ogni angolo della città, con i tifosi interisti pronti a sostenere la squadra in una sfida cruciale. L’Inter affronterà il Feyenoord il 5 marzo a Rotterdam alle 18:45, con il ritorno che si svolgerà a Milano l’11 marzo alle 21:00. La vendita dei biglietti per il ritorno a San Siro è destinata a essere un vero e proprio boom, visto il fervore che sta crescendo tra i supporter nerazzurri. Per garantire l’accesso a questa emozionante serata, gli abbonati potranno acquistare i biglietti in anticipo, accedendo alle fasi riservate di vendita.

Tutto pronto per una notte storica a San Siro

La vendita dei tagliandi sta procedendo rapidamente, con un sistema organizzato per garantire l’accesso a tutti i tifosi. Le tessere Siamo Noi sono fondamentali per gli abbonati, che avranno il loro posto garantito grazie alla possibilità di caricare i biglietti digitalmente. Gli altri tifosi potranno acquistare i biglietti online, ma è chiaro che la richiesta è molto alta e San Siro si preannuncia essere un inferno di tifo nerazzurro.

Leggi l’articolo completo Inter-Feyenoord: le date ufficiali della sfida e come acquistare i biglietti, su Notizie Inter.