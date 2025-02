Infortunio a Sommer: l’operazione cambierà davvero tutto? La verità sul suo recupero

L’operazione di Yann Sommer potrebbe accorciare i tempi di recupero, ma il suo ritorno in campo è tutt’altro che certo.

Yann Sommer, portiere dell’Inter, è stato costretto a subire un’operazione dopo un infortunio in allenamento che ha coinvolto la mano destra. La frattura della testa della falange prossimale del pollice è stata diagnosticata con esami strumentali e ha cambiato i piani della squadra. Inizialmente si era pensato a un percorso che prevedesse una terapia conservativa, ma le circostanze hanno reso necessaria una scelta diversa. La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico nerazzurro, che ritiene che l’operazione possa accelerare il recupero, pur fissando il termine del rientro a circa venti giorni.

Le opzioni per il recupero e il possibile ritorno

I tempi di recupero sono stimati in circa venti giorni e il suo ritorno in campo, se tutto andrà per il meglio, potrebbe avvenire il 16 marzo contro l’Atalanta, ma le possibilità sono ancora incerte; questa la prima previsione del Corriere dello Sport. La situazione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni per vedere se ci possano essere miglioramenti significativi. L’assenza di Sommer pesa sulla squadra, ma l’Inter ha fiducia in Josep Martinez.

Il ritorno post-sosta e l’incertezza sul rientro

L’interrogativo rimane su quanto velocemente Sommer potrà tornare a disposizione. La data del 16 marzo è vista come un obiettivo ottimistico: la sua presenza in campo dipende da vari fattori, inclusa l’evoluzione dell’infortunio. Se il recupero dovesse richiedere più tempo del previsto, il portiere potrebbe rientrare dopo la sosta. La prossima settimana sarà cruciale per valutare come procederà il processo di guarigione, ma al momento non ci sono certezze sul suo ritorno immediato. L’Inter dovrà quindi adattarsi a questa situazione incerta e prepararsi a un possibile periodo senza Sommer, con tutte le implicazioni che ciò comporta.

