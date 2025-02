Inter-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri vogliono riprendere a vincere e oggi avranno l’occasione di tornare in vetta alla classifica anche se forse solo per qualche ora.

La sfida contro il Genoa arriva in un momento delicato per l’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Juventus che ha complicato la corsa scudetto. I nerazzurri scendono in campo a San Siro con l’obbligo di vincere per non perdere contatto con il Napoli capolista. La squadra di Inzaghi ha 54 punti, 24 in più rispetto all’avversario di stasera, ma le assenze e la gestione delle diffide complicano le scelte dell’allenatore. Bastoni, Barella e Mkhitaryan sono a rischio squalifica, un dettaglio che pesa considerando il prossimo scontro diretto contro il Napoli di Conte. Il match di stasera vedrà l’Inter in versione inedita.

Genoa in crescita sotto la guida di Vieira

Il Genoa arriva a Milano con la voglia di proseguire il percorso di crescita iniziato con Vieira. La squadra ha trovato maggiore solidità e, nonostante il distacco in classifica, affronta l’Inter senza timori. Pinamonti, ex nerazzurro, guida l’attacco con Ekuban, mentre a centrocampo mancheranno pedine fondamentali come Badelj e Thorsby. La difesa sarà chiamata a una prova di resistenza contro la coppia Lautaro-Correa.

Dove vedere Inter-Genoa in TV e streaming

Inter-Genoa, valida per la 26ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Su DAZN, la partita sarà disponibile tramite app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming, la gara sarà accessibile anche su NOW, Sky Go e sulla piattaforma DAZN, fruibile su smartphone, tablet e pc.

