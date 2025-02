Inzaghi sorprende tutti: decisione inattesa contro il Genoa

Tre titolarissimi in bilico, una scelta che divide i tifosi e potrebbe cambiare la corsa scudetto: cosa ha in mente Inzaghi per la sfida di stasera.

L’Inter si prepara ad affrontare il Genoa con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus. Ogni punto diventa fondamentale nella rincorsa al Napoli, capolista del campionato. Inzaghi non vuole distrazioni: Acerbi guiderà la difesa con Pavard e Bastoni, mentre Dumfries e Dimarco copriranno le corsie esterne. In porta, assente Sommer per infortunio, spazio a Josep Martinez per il suo debutto in Serie A con la maglia nerazzurra: c’è tanta curiosità per capire cosa sarà in grado di fare lo spagnolo. Il match contro il Genoa in qualche modo risentirà anche dello scontro diretto della settimana prossima contro il Napoli, gara che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Centrocampo rinnovato, Calhanoglu riposa

La gestione delle energie sarà decisiva, specialmente a centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport Inzaghi sceglierà di preservare Hakan Calhanoglu, ancora lontano dalla condizione ottimale dopo l’infortunio di gennaio. Al suo posto, spazio a Kristjan Asllani, chiamato a prendersi la regia della squadra e a dettare i ritmi della manovra. Una decisione ponderata per garantire al turco di recuperare al meglio in vista della sfida contro il Napoli. In attacco non ci sarà Marcus Thuram che verrà gestito a causa del dolore alla caviglia che periste: Correa sembra favorito su Taremi ed Arnautovic per occupare il posto al fianco di Lautaro Martinez.

Scelta coraggiosa: i diffidati in campo

La vera notizia arriva con la decisione più rischiosa: Inzaghi schiererà i tre titolarissimi in diffida, consapevole che un’ammonizione li priverebbe dello scontro diretto contro il Napoli. Bastoni, Barella e Mkhitaryan partiranno dal primo minuto, perché vincere contro il Genoa vale quanto presentarsi al Maradona con la certezza di non aver perso terreno in classifica.

