Inzaghi a rischio, Allegri pronto a tornare: cosa succederà davvero all’Inter?

L’Inter vive un momento delicato dopo la sconfitta contro la Juventus, che ha lasciato i nerazzurri a -2 dal Napoli. Il big match contro la squadra di Antonio Conte, in programma il 2 marzo, si prospetta cruciale per il futuro della squadra e per quello di Simone Inzaghi. Con la stagione in bilico e la possibilità di perdere il sogno Scudetto, l’allenatore si gioca gran parte del suo destino sulla panchina nerazzurra. Un altro passo falso potrebbe compromettere il suo futuro a Milano, facendo aprire scenari imprevisti in vista della prossima stagione. Del futuro dell’allenatore piacentino ha parlato ieri anche il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio.

Rivoluzione in panchina, Allegri in vantaggio

Il rinnovo di Inzaghi fino al 2026 aveva confermato la fiducia del club, ma il suo futuro è ora messo in discussione da alcuni club esteri, soprattutto in Premier League. Manchester United e Manchester City, con quest’ultimo in particolare alla ricerca di un possibile successore di Pep Guardiola, sono stati accostati all’ex Lazio. La situazione resta incerta, ma l’Inter potrebbe trovarsi di fronte a una scelta cruciale per il prossimo ciclo.

Allegri pronto a prendere il timone dell’Inter

In questo scenario, secondo Inter Live, Massimiliano Allegri emerge come il favorito per sostituire Inzaghi. L’ex allenatore della Juventus, in cerca di riscatto dopo il suo controverso addio, è visto come l’uomo giusto per proseguire il lavoro di Inzaghi, grazie alla sua esperienza e capacità di adattarsi alle esigenze tattiche del club. Allegri, che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, sarebbe in perfetta sintonia con la politica di rinnovamento che Oaktree sta cercando di attuare. Chiaramente al momento si tratta solamente di indiscrezioni, c’è ancora una stagione da terminare, tutto può succedere.

