Inter, quattro colonne pronte a lasciare? Scopri cosa sta per accadere

Il futuro dell’Inter sta per cambiare: quattro senatori potrebbero dire addio per dare il via ad una mini-rivoluzione.

L’Inter sta preparando una vera e propria trasformazione per la prossima estate, con l’intento di svecchiare la rosa e garantire competitività mantenendo un’economia più sostenibile. Oaktree ha tracciato una chiara direzione strategica: ridurre il peso dei contratti e ottimizzare la gestione finanziaria. Questo progetto implica diverse sfide, soprattutto sul fronte delle cessioni e degli innesti che dovranno rafforzare il gruppo senza compromettere le risorse economiche del club: non si possono escludere scelte forti.

Cessioni e cambiamenti in arrivo

Le indiscrezioni più recenti fornite da Inter Live rivelano che quattro senatori potrebbero lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Le intenzioni del club sembrano essere molto precise, anche se non è ancora possibile confermare in via definitiva tutte le operazioni. Non saranno solo i rinnovi di Correa e Arnautovic a non concretizzarsi, ma anche alcuni elementi della rosa potrebbero fare le valigie. La difficoltà di mantenere tutti i giocatori a lungo termine, soprattutto per ragioni legate all’età, sta spingendo la dirigenza a considerare operazioni di cessione.

La vera rivoluzione in corso all’Inter

La vera sorpresa riguarda alcuni nomi molto noti che potrebbero salutare Appiano Gentile. In porta, il futuro di Yann Sommer è diventato un punto interrogativo, con il contratto che scadrà nel 2026 e quasi sicuramente non sarà rinnovato. Al centro della difesa, l’addio di uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij appare ormai probabile. Il nodo più complesso riguarda il centrocampo: sia Mkhitaryan che Calhanoglu potrebbero non essere più parte del progetto in estate anche se per pensare ad un addio del turco serve un’offerta di svariate decine di milioni. La necessità di ridurre l’età media della squadra sembra essere un fattore determinante per le scelte del club: vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

