Inter sulle tracce di un nuovo Vlahovic

Un attaccante brasiliano con numeri da top player, ma l’Inter è davvero pronta a scommettere su di lui?

L’Inter lascerà andare Correa ed Arnautovic senza rinnovare i loro contratti in scadenza a giugno e quindi è estremamente probabile che ci sarà almeno un nuovo arrivo in attacco. Il nome di Yuri Alberto, attaccante del Corinthians è accostato all’Inter. L’attaccante brasiliano, che ha impressionato con il suo rendimento in patria, è finito sotto i riflettori delle grandi squadre europee, e le voci si fanno sempre più insistenti. FcInterNews ha intervistato il suo agente, André Cury, per scoprire quali siano le sue reali ambizioni per il futuro.

Il futuro di Yuri Alberto

Cury ha parlato con entusiasmo del suo assistito, definendolo un calciatore speciale. Con 31 gol segnati nell’ultimo anno, Yuri Alberto ha dimostrato di avere il talento per emergere a livello internazionale. “È un nazionale del Brasile”, ha sottolineato l’agente, confermando che non manca l’interesse da parte di numerosi club europei. Nonostante ciò, Cury ha confermato che, al momento, non ci sono trattative ufficiali in corso. Riguardo la sua valutazione, ha dichiarato che i 25 milioni di euro indicati dai media sono realistici, anche se l’affare dipenderà dall’evoluzione del mercato.

Un’opzione concreta per l’Inter

La vera novità, emersa durante l’intervista, riguarda l’interesse concreto dell’Inter per Yuri Alberto. Cury ha confermato che ci sono stati contatti con diversi club italiani, tra cui proprio l’Inter, ma anche Atalanta e Napoli. Pur non essendo ancora un affare ufficiale, la possibilità che l’attaccante brasiliano possa vestire la maglia nerazzurra si fa sempre più concreta. Cury ha anche fatto un interessante paragone tra Yuri Alberto e Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, evidenziando come le sue caratteristiche possano adattarsi bene al calcio italiano. Il futuro di Yuri Alberto in Europa, quindi, potrebbe presto prendere una direzione ben precisa, con l’Inter come una delle possibili destinazioni principali.

