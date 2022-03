Si sono tenuti a Nyon in Svizzera i sorteggi per quarti e semifinali di Champions League; nessuna italiana era presente.

È appena terminata la cerimonia che ha stabilito gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali di UEFA Champions League; di seguito c’è l’esito dei sorteggi in ordine di come si svolgeranno anche le semifinali. In pratica la vincente del primo accoppiamento andrà in semifinale con la vincente del secondo; lo stesso per le squadre coinvolte nel terzo e quarto. Le partite si svolgeranno naturalmente in gare di andata e ritorno senza la regola dei goal in trasferta; sorteggio sulla carta fortunato almeno ai quarti per il Liverpool di Klopp.

Jurgen Klopp

Manchester City – Atletico Madrid

Chelsea – Real Madrid

Benfica – Liverpool

Villarreal – Bayern Monaco

