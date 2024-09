Il tecnico nerazzurro tra poche ore renderà nota la sua decisione: le indiscrezioni sostengono che il Tucu sia il maggior indiziato ad essere escluso.

La scadenza per la consegna della lista UEFA è un momento cruciale per ogni squadra che partecipa alle competizioni europee. Si tratta di una decisione che può influenzare l’intera stagione, dato che stabilisce quali giocatori saranno disponibili per i match più prestigiosi e competitivi del continente. Quest’anno, l’Inter si trova davanti a una scelta difficile che riguarda la composizione della propria squadra per la Champions League.

Il rebus

Il dilemma di Inzaghi riguarda Tomas Palacios e Joaquín Correa: uno di loro rimarrà fuori dalla lista UEFA almeno per la prima fase della Champions League. Da un lato, abbiamo il neo-arrivato difensore argentino, considerato il naturale sostituto di Alessandro Bastoni: il suo ruolo è cruciale per garantire profondità e affidabilità alla difesa nerazzurra. Dall’altro lato, c’è il Tucu, attaccante, che rappresenta la quinta opzione nel reparto offensivo della squadra. Sebbene le qualità tecniche di Correa siano indiscutibili, la sua posizione nella gerarchia degli attaccanti sembra renderlo meno essenziale rispetto alla necessità di coprire adeguatamente ogni posizione in difesa.

Joaquin Correa

L’indiscrezione

La scelta finale sembra pendere verso la conservazione di un equilibrio tattico che privilegi la copertura di tutti i ruoli chiave con giocatori titolari e delle valide alternative. Palacios, in questa ottica, appare come il candidato più probabile a essere incluso nella lista UEFA; come riporta il Corriere dello Sport. L’esigenza di avere tutti i ruoli ben coperti sembra quindi prevalere sulla tentazione di mantenere una più ampia varietà di opzioni offensive.

