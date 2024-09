Il discorso nuovo stadio entra nel vivo per nerazzurri e rossoneri: secondo indiscrezioni i club dovrebbero convergere sul Meazza.

Inter e Milan stanno valutando l’opzione di acquisire San Siro per dare vita a un importante progetto di rinnovamento. La discussione su quali sentieri percorrere sta per intensificarsi, dato che un cruciale incontro con il sindaco di Milano è alle porte.

La riunione decisiva

A metà settembre, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà un incontro che si preannuncia molto importante tra i dirigenti di Milan e Inter e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Questa riunione avrà l’obiettivo di discutere il futuro dello stadio. Per lungo tempo, entrambi i club hanno esplorato piste differenti per i loro stadi di proprietà, ma ora, l’ipotesi di ristrutturare la casa che li ha visti trionfare e cadere si fa sempre più concreta.

Alessandro Antonello

I vantaggi del Meazza

Restare a San Siro presenta vantaggi non indifferenti. Uno fra tutti, la possibilità di dividere i significativi costi di ristrutturazione. Inoltre, l’ampliamento dell’area dedicata all’ospitalità potrebbe tradursi in notevoli introiti. I lavori, della durata prevista di 3 anni, permetterebbero ai club di non soltanto modernizzare lo stadio ma anche di acquisirne la proprietà, garantendo continuità alle attività sportive e eventi di rilievo come la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Tuttavia, optare per questa strada significherebbe dire addio alla possibilità di ospitare la finale di Champions del 2027 e comprometterebbe l’organizzazione di concerti estivi durante i mesi di lavoro.

Le altre opzioni

Il dialogo e la cooperazione saranno cruciali per determinare se proseguire con un progetto congiunto di ristrutturazione di San Siro o se condurre progetti separati, con il Milan che potrebbe traslocare a San Donato e l’Inter che esplora opzioni tra Rozzano e Assago.

Lo stadio per Oaktree

Negli ultimi mesi, l’Inter ha vissuto un profondo cambiamento nella sua struttura societaria. La proprietà e la gestione del club sono ora in mani nuove, che pongono la questione dello stadio al centro della loro visione strategica. Gli obiettivi sono chiari: rivalutare il brand e aumentare il valore della società, possibilmente attraverso la realizzazione di un impianto moderno e all’avanguardia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG