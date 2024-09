I nerazzurri sono concentrati sulla preparazione delle prossime gare ma i dirigenti non perdono di vista il mercato.

Gli esterni, nel calcio di Simone Inzaghi, sono i giocatori a cui probabilmente è chiesto lo sforzo maggiore: ecco perché i dirigenti sono pronti ad intervenire sul mercato se le cose non dovessero andare per il verso giusto per qualche motivo.

Buone notizie

Tajon Buchanan è attualmente in fase di recupero dopo una grave frattura alla tibia destra, subita mentre era in nazionale. Le notizie attuali portano un soffio di ottimismo: il percorso riabilitativo dell’atleta sta procedendo a gonfie vele, anche meglio di quanto previsto inizialmente. Le previsioni più ottimistiche lo vedono tornare sul terreno di gioco già tra la metà di ottobre e i primi di novembre. Questo recupero rapido non solo è una notizia eccellente per il giocatore ma rappresenta anche una sorta di “acquisto anticipato” per la squadra meneghina, pronta a riabbracciare un atleta già ambientato e pronto ad offrire le sue qualità.

Tajon Buchanan

Cambio in vista

Buchanan, che ha già avuto modo di familiarizzare con l’ambiente nerazzurro e con le esigenze tecniche dell’allenatore Simone Inzaghi, potrebbe quest’anno ritrovare spazio in una posizione differente rispetto al passato, ovvero sulla fascia destra. La sua duttilità ed esperienza nei ruoli esterni, maturata sia in Canada che con il Bruges, lo rendono una carta preziosa per Inzaghi, che potrebbe sfruttare le sue qualità sia a sinistra sia a destra, a seconda delle esigenze di match e formazione.

Nuovo obiettivo

L’Inter, contemporaneamente al recupero di Buchanan, non smette di guardare al futuro con interesse e attenzione. Il giovane Devyne Rensch dell‘Ajax, esterno classe 2003, rappresenta una delle possibili scommesse del club per la prossima stagione; lo riporta Tuttosport. Monitorato attentamente dagli scout nerazzurri, Rensch potrebbe arrivare a Milano già dalla prossima estate come parametro zero, dato il suo contratto in scadenza a giugno. Giovane, veloce e tecnico, potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per rinforzare il reparto esterni.

