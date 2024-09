Ismael Bennacer non lascerà il Milan, nonostante l’interesse arabo e non solo. Ecco il piano del Club per recuperarlo.

In un mondo del calcio sempre più frenetico, dove il calciomercato assume connotati di romanzi e le voci di trasferimento si susseguono a ritmo incessante, la situazione di Ismaël Bennacer al Milan ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Al centro delle speculazioni, il futuro del centrocampista pareva orientarsi lontano dall’Italia, con l’Arabia Saudita indicata come possibile destinazione. Eppure, contrariamente a ogni previsione, il legame tra Bennacer e i colori rossoneri non si spezzerà.

Un presente in rossonero

Nonostante un’estate segnata da incertezze e voci di mercato, Ismaël Bennacer vestirà la maglia del Milan per un’altra stagione. L’ex giocatore dell’Empoli, figura chiave nella conquista dello Scudetto del 2022, verrà reintegrato in rosa dopo gli impegni con la Nazionale algerina. La sua permanenza rappresenta una sorta di nuovo acquisto per il Milan, fortificando il centrocampo in vista delle sfide che attendono la squadra.

esultanza gol Ismael Bennacer

Una risorsa preziosa per Fonseca

Paulo Fonseca, alla guida tecnica del Milan, vede in Bennacer l’interprete ideale per il suo progetto di gioco, incentrato sul possesso palla e sul controllo del gioco. Sebbene l’ultima stagione dell’atleta sia stata compromessa da infortuni, le sue qualità come regista, fondamentali per dettare i ritmi di gioco, lo rendono un tassello insostituibile nel centrocampo rossonero. Accanto all’arrivo di Youssouf Fofana, che offrirà maggiore fisicità alla protezione della difesa, Bennacer si candida nuovamente come metronomo del gioco milanista.

Il mancato trasferimento in Arabia Saudita e Francia

La pausa estiva ha visto Bennacer protagonista di un corteggiamento da parte della Saudi Pro League, senza però che le offerte ricevute soddisfacessero pienamente le aspettative del Milan. Anche il possibile trasferimento all’Olympique Marsiglia, che avrebbe visto il giocatore in prestito in Francia, non ha sortito gli effetti sperati, a causa di stallo nelle trattative legato allo stipendio del giocatore e al fallimento nel liberare spazio in squadra da parte del club francese. Tali circostanze hanno rafforzato la determinazione del Milan di puntare ancora sull’atleta algerino.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG