In una recente analisi pubblicata dalla nota testata giornalistica “La Gazzetta dello Sport”, è stato reso noto il resoconto relativo alle operazioni di mercato delle 20 compagini che compongono il campionato di Serie A per la stagione 2024-2025. Un’analisi meticolosa che ha visto l’assegnazione di voti e giudizi variare in base alle strategie e agli acquisti effettuati durante la sessione estiva. Tra queste, il Milan emerge con un ruolo di primo piano, seppur con una nota di critica sottolineata dalla testata.

Il Milan e il suo mercato di rinnovamento

Milan, sotto la nuova egida tecnica di Paulo Fonseca, ha intrapreso una stagione di significativo rinnovamento, investendo oltre 70 milioni di euro per avviare un nuovo corso. Tra le figure chiave di questo progetto, Zlatan Ibrahimović, non più in veste di giocatore ma come mentore, e Strahinja Pavlović, le cui prestazioni sul campo iniziano a dare forma alla visione del club. L’investimento ha incluso anche l’acquisto di Emerson Royal per la fascia, e l’aggiunta dei gol di giocatori qualificati come Álvaro Morata e Youssouf Fofana, quest’ultimo descritto come il “frangiflutti” che mancava alla squadra da quando Franck Kessié ha lasciato il club. Nonostante questi sforzi, il Milan ha avuto un avvio di campionato sotto le aspettative, raccogliendo solo due punti nelle prime tre partite, ma gli esperti sostengono che il mercato sia stato mirato e di qualità. Di conseguenza, “La Gazzetta dello Sport” ha deciso di attribuire ai rossoneri un voto di 7, a testimonianza di un lavoro di mercato considerevole ma che ancora deve tradursi in risultati sul campo.

I top e i flop del calciomercato

La Juventus, con un solido 8, si conferma regina indiscussa di questo calciomercato estivo, posizionandosi un gradino sopra l’Inter, l’attuale campione d’Italia, il quale ha ricevuto un 7,5 per le sue mosse sul mercato. Accanto al Milan, con il suo 7, si collocano altre squadre come Torino, Atalanta, Napoli e Roma, tutte ritenute aver svolto un buon lavoro durante la sessione estiva.

Sul lato opposto dello spettro, Bologna e Lecce chiudono la classifica con un deludente voto di 5. Questi club, insieme a Cagliari, Genoa e Monza, i quali hanno ricevuto un 5,5, rappresentano le realtà che, secondo l’analisi della testata, hanno bisogno di rivisitare le loro strategie di mercato per aspirare a risultati migliori.

