Il Milan potrebbe lasciare fuori dalla lista Champions League un nome eccellente. E’ ballottaggio tra due rossoneri.

Nella vibrante cornice della ripartenza per la stagione sportiva 2024-2025, il club Milan si trova davanti a una decisione fondamentale: scegliere i calciatori che comporranno la sua squadra per affrontare le sfide della Fase Campionato della Champions League. Questa decisione, che determinerà l’assetto della rosa per le competizioni europee, mette in luce non solo le strategie sportive ma anche le regole che governano la composizione delle squadre in questa prestigiosa competizione.

Decisioni sulla lista della Champions League

Con la consegna della lista alla UEFA prevista per oggi, il Milan, guidato da Paulo Fonseca, affronta scelte decisive. Le regole UEFA impongono un equilibrio tra giocatori di diversa estrazione: un massimo di 17 giocatori stranieri non cresciuti nel club o nel sistema calcistico italiano, un minimo di quattro giocatori formati in Italia e altrettanti cresciuti direttamente nelle giovanili del club. Attualmente, il Milan conta 18 giocatori stranieri in rosa, uno dei quali dovrà necessariamente essere escluso.

Luka Jovic

Tra Jović e Musah: chi verrà escluso?

L’indiziato principale per essere escluso è Luka Jović. L’arrivo di Tammy Abraham ha rimescolato le carte in attacco, riducendo potenzialmente lo spazio per il serbo. Allo stesso tempo, Ismaël Bennacer sembra aver garantito il suo posto, nonostante le speculazioni su una sua possibile partenza. Questo lascia emergere una situazione di incertezza anche per Yunus Musah, inizialmente considerato tra i possibili partenti, ma ora apparentemente rientrato in considerazione.

Gli italiani e i giovani

Il Milan si appresta ad arricchire la sua lista con un nucleo solido di atleti italiani, tra cui Marco Sportiello, Filippo Terracciano e Alessandro Florenzi, oltre a calciatori cresciuti nel vivaio rossonero come Davide Calabria e Matteo Gabbia. A questi si aggiungono i giovani talenti inclusi nella Lista B, destinata ai calciatori emergenti, tra cui spiccano nomi come Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi, Mattia Liberali e Lorenzo Torriani, elementi che rappresentano il futuro del club.

Esclusioni e considerazioni finali

Tra le situazioni particolari merita attenzione quella di Álex Jiménez, al quale manca ancora il tempo necessario per essere considerato un prodotto del vivaio milanista agli effetti della lista UEFA. Questa circostanza sottolinea la complessità nel gestire le regole relative alla composizione delle squadre per le competizioni europee, che richiedono ai club non solo di valutare l’attuale livello tecnicotattico dei giocatori ma anche di pianificare con attenzione il loro percorso di crescita. La decisione su chi lasciare fuori dalla lista Champions è quindi emblematica delle sfide che i club devono affrontare nel panorama calcistico contemporaneo, dove la strategia e la pianificazione a lungo termine diventano elementi chiave per il successo.

