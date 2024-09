Il tecnico nerazzurro contro i brianzoli al rientro dopo la sosta potrebbe lanciare diversi giocatori che finora non hanno avuto minutaggio.

L‘Inter dopo la sosta per le nazionali dovrà fronteggiare un tour de force di gare. La sfida in trasferta con il Monza sarà solo l’antipasto di ciò che promette di essere una sequenza emozionante e impegnativa di incontri, che vede i nerazzurri confrontarsi con giganti del calcio come il Manchester City e l’acerrimo rivale cittadino, il Milan.

Cambio di prospettiva

A differenza della stagione scorsa, in cui l’obiettivo primario era la conquista dello Scudetto, questa volta Inzaghi sembra orientato verso un approccio più bilanciato, non sacrificando alcuna competizione in favore dell’altra. Le decisioni sul turnover dei giocatori dipenderanno fortemente dagli avversari di turno, mostrando un’affidabilità verso tutta la rosa e non solo verso i titolari indiscussi.

Piotr Zielinski

Gestione della rosa e novità tattiche

Con l’imminente tornata di partite, Inzaghi dovrà bilanciare sapientemente il suo schieramento, preservando i giocatori chiave per gli scontri più ardui. Ciò potrebbe significare affidare a giocatori meno sfruttati fino ad ora il compito di guidare la squadra nelle partite considerate sulla carta meno impegnative, come quella contro il Monza. Questo match potrebbe vedere l’esordio di nuovi acquisti e di giocatori che finora hanno avuto meno spazio.

Verso Monza

Le decisioni finali di Inzaghi verranno prese tenendo conto dello stato fisico di tutti i giocatori, soprattutto quelli reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e coloro che stanno superando infortuni o acciacchi. La strategia prevede quindi possibili rotazioni che includeranno l’inserimento di giocatori come Zielinski e, forse, Josep Martinez. Sperano di giocare dal primo minuto però anche De Vrij, Asllani, Dumfries e Frattesi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG