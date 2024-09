L’esterno olandese nelle prossime settimane dovrebbe prolungare il vincolo che lo lega al club nerazzurro.

Il futuro di Denzel Dumfries si avvicina a un punto di svolta significativo. Dopo mesi di negoziazioni, sembra che la strada verso il rinnovo del contratto dell’esterno olandese con il club nerazzurro si stia finalmente spianando.

Un rinnovo atteso

La lunga trattativa tra l’Inter e l’agenzia che rappresenta Denzel Dumfries, la Wasserman, iniziata quasi un anno fa, sembra ora avviarsi verso un esito positivo. Sebbene la proposta iniziale di un contratto da 4 milioni a stagione fosse stata declinata dall’entourage del giocatore, le parti hanno trovato un accordo che include anche dei bonus, rendendo la proposta del club più allettante. Resta da vedere se la firma sul rinnovo avverrà al rientro del giocatore dagli impegni nazionali o se sarà necessario attendere ulteriormente. Ciò che è certo è che le divergenze che hanno caratterizzato i mesi scorsi sono state superate, delineando una base solida per il prolungamento del contratto, previsto ora fino al 2027 o 2028.

Denzel Dumfries

Incertezze sul futuro

Nonostante il rinnovo, il futuro di Dumfries con la maglia dell’Inter è tutt’altro che scolpito nella pietra, come riferisce Tuttosport. Il club, attento alle dinamiche di mercato e con l’esigenza di tenere sempre più di un occhio al bilancio, potrebbe considerare la cessione del giocatore come una mossa strategica, soprattutto in vista del mercato del 2025. Dumfries, pur essendo un elemento significativo nello schema di gioco di Simone Inzaghi, non è considerato incedibile, e una cifra attorno ai 30 milioni potrebbe convincere l’Inter a sedersi al tavolo delle trattative per la sua vendita.

Clausola rescissoria e scenari futuri

Nelle discussioni del rinnovo, un elemento cruciale è l’eventuale inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto dell’olandese. Questa potrebbe facilitare un trasferimento futuro verso la Premier League, destino sognato dal giocatore: Dumfries ed il suo entourage vorrebbero fissare tale clausola ad un importo non proibitivo (15-20 milioni), vedremo l’Inter cosa ne penserà.

