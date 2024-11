Oaktree si sta dando da fare ed ha messo nero su bianco il rinnovo del giovane difensore. È il quinto rinnovo firmato da quando è iniziata l’era del fondo di investimento. In un mondo del calcio dove le trattative e i rinnovi contrattuali fanno ormai parte della quotidianità sportiva, alcune storie risaltano per i segnali di fiducia e progettualità futura che trasmettono. È il caso di un giovane difensore che ha recentemente firmato un rinnovo contrattuale destinato a raddoppiare il suo ingaggio e a consolidare la sua posizione all’interno della squadra nerazzurra fino al 2029. Raddoppio di fiducia La giovane promessa, dopo una stagione all’Inter caratterizzata da prestazioni convincenti, ha visto il proprio ingaggio aumentare da 750 mila euro a 1,5 milioni netti a stagione, più eventuali bonus, fino al 2029. Questo rinnovo dimostra non solo la fiducia dell’Inter nelle capacità del giocatore ma anche la volontà del club di […]

