Che fine ha fatto Barrenechea Allegri svela le sue condizioni nella conferenza stampa pre Siviglia Juve

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Siviglia Juve, ha parlato anche di Barrenechea.

FAGIOLI – «La fortuna che noi abbiamo di avere 6/7/8 giovani nati nel 2000… Normale che devi passare da quei momenti. Nei giovani ci sono momenti in cui li provi e sembrano dei fuoriclasse, poi passano momenti down e sembra che non abbiano mai giocato a calcio. Ma questo fa parte della crescita dei giocatori, dei ragazzi. Quando arriverà a 26, 27 anni sarà al massimo della maturazione. Non è che le cose sono cambiate, sono le stesse. Si spiega in Rabiot che a 27/28 anni ha fatto quello che ha fatto e che oggi gioca partite diverse rispetto all’anno scorso già. Bisogna prendere il bello e il brutto. Perché poi alla fine è sempre il bello perché sono ragazzi giovani. Fagioli dopo l’errore col Sassuolo e col Napoli in cui doveva rincorrere l’avversario dentro l’area poi non ne ha più commessi. Passi attraverso quelle situazioni, perché sono ragazzi e le devi accettare. Lui, Soulé, Iling, Miretti, Barrenechea che ora si è fermato per il tendine, Gatti che quando è arrivato ha fatto buone partite poi si è un po’ perso ma era normale. Sei alla Juventus, non è facile perché la maglia ha una pesantezza diversa rispetto alle altre. Dobbiamo essere calmi, valutare, non farsi prendere dalla depressione quando qualcosa va male e non esaltarsi quando tutto va bene, Noi dobbiamo dare equilibrio nella crescita».

