Trevor Chalobah, giovane difensore del Chelsea, ha parlato del suo futuro in vista del calciomercato. I dettagli

Trevor Chalobah, giocatore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport del suo futuro.

PAROLE – «Non si può sapere cosa ci riserva Il futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Possibile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse. Non conosco ancora il mi futuro ma l’Italia mi piace, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono; in questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere, però: come ho detto, l’Italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui».

