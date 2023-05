Domani Mauricio Pochettino firmerà col Chelsea: il tecnico potrebbe mettere Lukaku al centro del progetto. Il punto

Come riporta TMW, domani il Chelsea vedrà Mauricio Pochettino apporre la firma per diventare il nuovo tecnico.

Il primo punto all’ordine del giorno dell’allenatore è la questione Lukaku: qualora si decidesse di richiamarlo a Londra, l’Inter dovrebbe dire addio alla possibilità di rinnovare il prestito.

Come se non bastasse, i nerazzurri corrono contro il tempo: la scadenza per godere del Decreto Crescita è fissata per il 30 giugno. Se entro quella data Lukaku non avrà firmato, le possibilità di rimanere in nerazzurro sarebbero nulle.

L’articolo Chelsea: domani firma Pochettino, Lukaku-bis in bilico per l’Inter proviene da Inter News 24.

