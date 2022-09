Gianluca Di Marzio rivela un retroscena sull’offerta del Chelsea per Rafael Leao. Le sue dichiarazioni a FootballDaily

Gianluca Di Marzio rivela un retroscena sull’offerta dalla Premier League per Rafael Leao e sulla risposta del Milan. Le sue dichiarazioni a FootballDaily.

«Non è stato realmente vicino al Chelsea, perché il Chelsea ha deciso di offrire 70-80 milioni di euro negli ultimi giorni di mercato, ma il Milan ha risposto che non ci fosse tempo per trovare un sostituto e per imbastire questa trattativa. Ora il Milan deve rinnovare il contratto a Leao, altrimenti il Chelsea tornerà alla carica per Leao nei prossimi mesi.»

