Claude Makelele, ex centrocampista, ha voluto difendere Frank Lampard per il suo lavoro al Chelsea in queste settimane. Le sue dichiarazioni:

«È una situazione difficile ma lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore. Potrebbero esserci pure Guardiola o Mourinho, il problema rimane».

