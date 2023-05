Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport riguardo al derby in Champions contro il Mila

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport riguardo al derby in Champions contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

«Sarà importante capire di essere in un buon momento, perché questo dà sicurezza. E’ un’opportunità bellissima per i tifosi e per la squadra che è da un po’ che sta cercando di raggiungere questi traguardi. Deve essere affrontata come una finale. Essere sicuri, non sottovalutare in alcun modo l’avversario e cercare di dare più di quello che si ha, cercando di essere pignoli sui dettagli che contano tanto in certe gare. Finale? Ovviamente spero ci vada l’Inter, poi per l’avversaria poi uno non può scegliere. In queste situazioni chi tocca tocca, devi dimostrare di essere la più forte, devi vincere e basta. Non c’è possibilità di scelta».

