André Onana potrebbe lasciare l’Inter nel mercato estivo e il Chelsea starebbe facendo sul serio per il portiere camerunese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli intermediari dei blues sarebbero in arrivo in Italia per trattare il prezzo di 40 milioni richiesto dai nerazzurri. Sul piatto gli inglesi potrebbero mettere Kepa.

