Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Tottenham.

PAROLE – «Una squadra ha vinto, l’altra ha perso. Volevamo che arrivasse la tecnologia e ora non possiamo lamentarci. Quando sono arrivato qui ho detto che non ero d’accordo con il VAR, ma ora lo sostengo. Dobbiamo trovare il modo giusto di usarlo. Oggi abbiamo giocato 110 o 120 minuti. Non so se adesso è l’1 o le 2 di notte. Questo è il calcio che abbiamo voluto; pochi allenatori erano d’accordo e trovare un equilibrio è davvero difficile, ma dobbiamo tutti aiutarci a vicenda per migliorare il gioco. La vittoria è un regalo per noi. È molto emozionante ma allo stesso tempo penso che i ricordi siano nella tua pelle. È stata una partita appassionante e molto equilibrata. Ad essere onesti, questi tre punti sono davvero importanti per noi . È stata una giornata fantastica».

