Sandi Lovric, giocatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tonight dopo la vittoria di San Siro contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Finalmente abbiamo vinto, adesso possiamo sorridere. Era da tanto tempo che non vincevamo, non era facile ma questa sensazione è bellissima. Sappiamo che non possiamo fermarci qui. Vogliamo continuare, prendere questa fiducia e metterla nella prossima partita. Ci sentiamo coinvolti, sappiamo che dobbiamo essere uniti come squadra. Siamo tutti importanti e ci diamo una mano a vicenda, la vittoria è un invito in più a continuare su questa strada. Il mister parla tanto con noi giocatori, per lui è importante e abbiamo bisogno di questo. Ha parlato molto anche con me e ci siamo capiti subito. Cioffi? Il ritorno ha dato qualcosa di diverso. Dice che la metà campo è casa nostra e in area non deve entrare nessuno. Ci dà fiducia coi movimenti con la palla perché sappiamo di avere il compagno vicino. Questo ha portato al punto di Monza e alla vittoria col Milan. A fine partita ha abbracciato tutti».

