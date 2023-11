«Siamo stati superficiali, troppi errori. É mancato lo spirito. Questa fa male, mi dà fastidio, sono arrabbiato»: non ha usato diplomazie di sorta Alessio Dionisi per commentare la sconfitta in casa Toro. Netta più del risultato di 2-1, come testimoniano i numeri. Secondo gli Expected Goals la gara sarebbe dovuta finire addirittura 3-0. I granata hanno dominato con 21 conclusioni contro 5, la fotografia di una partita squilibrata, che solo l’errore di Rodriguez ha permesso agli emiliani di raggiungere un momentaneo pareggio.

Andando a vedere i due quotidiani di famiglia, ecco le pagelle più contraddittorie che emergono nelle fila del Torino.

LINETTY – Per il Corriere della Sera la sua prestazione non va oltre il pur buono 6,5: «Il solito Lino, tuttofare ovunque. Non lo vedi, ma si sente». Per La Gazzetta dello Sport si innalza invece all’altezza del migliore in campo, Tameze, ed è meritevole come lui di un 7,5: «L’ex soldatino si è iscritto nelle forze speciali: dieci giorni per prendersi il ruolo di uomo fondamentale. Corre, lotta, cuce e inventa pure».

SANABRIA – Stessa differenza di toni, pur con voto meno entusiasta. Solo 6 per la testata generalista, nonostante abbia firmato la rete del vantaggio. Motivazione: «In crescita, ma poteva segnare altri due gol». Invece la Rosea lo esalta col 7: «É tornato il Tonny granata: quello che fa bello il Toro e fa bello se stesso. Il primo gol stagionale è una ciliegina».

JURIC – Al di là del fatto che in panchina ci fosse il vice Matteo Paro, anche per il croato vale ciò che abbiamo descritto per i due giocatori. Fredda la sufficienza del Corriere: «Il Toro conferma tutti i segnali di crescita registrati anche al di là dei risultati, ancora troppo sprecone e poco lucido sottoporta ma produce gioco e occasioni». La Gazzetta va su un 7 convinto: «I granata sono nel pieno di una crescita tattica e atletica, emerge anche il bel gioco. Andare avanti con le due punte è la strada giusta».

