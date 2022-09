Esperienza all’estero, metodi di allenamento particolari e la voglia di stupire: Potter arriva al Chelsea, prima volta in un top club

Esperienza all’estero, metodi di allenamento particolari e la voglia di stupire: Potter arriva al Chelsea, prima volta in un top club.

Da anni è apprezzato per il suo calcio di qualità e offensivo. Con il Brighton sono arrivate due salvezze e un nono posto la scorsa stagione, oltre ad aver iniziato al meglio questa annata di Premier League. Il Chelsea non ha avuto dubbi nella scelta nonostante Potter non abbia mai guidato un top club. Dal gioco agli allenamenti, il tecnico fa svolgere degli esercizi di danza moderna ai calciatori. Aspetti particolari e suggestivi. Ora la voglia di guidare il Chelsea e far vedere di essersi guadagnato la chiamata di un top club dopo anni di gavetta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Chelsea Potter, la scelta coraggiosa e controtendenza dei Blues proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG