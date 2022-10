Le parole di Thiago Silva in conferenza stampa: «A 38 anni non posso giocarle tutte. Contento della mia gestione»

Thiago Silva ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League tra Milan e Chelsea. Di seguito le sue parole.

RITORNO AL MILAN IN FUTURO – «Il mio passaggio qua è già fatto, la mia storia è già creata. L’opportunità di venire qui è arrivata prima del Chelsea, ma non è successo. Per il futuro non so cosa succederà, Sono contento al Chelsea, sono in una grandissima squadra e non penso di poter tornare al Milan. In futuro come allenatore magari…».

ETÁ – «Io mi trovo bene, sto bene fisicamente, ma dopo il Crystal Palace ho avuto un raffreddore; non sono ancora guarito al 100%. Frustrazione no, ho parlato con il mister e abbiamo deciso di farmi riposare. Come tutti dicono: a 38 anni non posso giocare tutte le partite. Sono contento della mia gestione: sono importante qua per la mia esperienza. 3 partite le gioco, la quarta e la quinta dipende dai test…».

RITORNO A SAN SIRO – «Sono molto contento ed emozionato di essere qua dopo 12 anni; mi viene in mente tutto quello che ho passato in questo grande club e domani lo sarà ancora di più. Però cercherò di essere mentalmente forte».

MILAN – «Hanno sbagliato contro di noi, ma le grandi squadre e i grandi giocatori non sbagliano due partite di fila. Hanno giocato alla grande contro la Juve e lo saranno anche domani. Poi qua non è mai facile. Dobbiamo essere pronti».

