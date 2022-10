Luca Marchegiani parla a Sky Calcio Show, l’ex portiere parla della situazione dell’Inter e in generale in classifica.

Sono queste le parole di Luca Marchegiani che parla a Sky Calcio Show dell’Inter, ecco cosa dice l’ex portiere della Lazio: “L’Inter dà la sensazione che il momento peggiore sia passato, c’è stato un momento in cui sembrava che ci fosse qualche scricchiolio. L’anno scorso aveva 7 punti di svantaggio da Napoli e Milan, quest’anno 8 solo dal Napoli. Quindi credo che nel complesso vada meglio. E l’anno scorso sappiamo com’era messa a febbraio. Quindi l’Inter è in piena corsa, assolutamente in corsa per il titolo. Poi sicuramente ci sono dei problemi che vanno risolti, prende gol con un po’ troppa facilità.“

Sconcerti a TMW parla così della sfida di Champions: “A me piace poco il Barcellona, io non vedo niente di eccezionale nelle 3-4 partite che ho visto: ha due centrocampisti molto eleganti e molto leggeri, contrastano poco ed entrano poco in area. Lo schema è palla a Dembélé, che è molto saltuario: una buona Inter è meglio di un buon Barcellona. Poi il risultato spesso va per conto su.“

