Il tecnico del Chelsea Tuchel ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul mercato dei Blues: le dichiarazioni

Le parole di Tuchel sul mercato del Chelsea:

GIOIA – «Il 1 settembre sarò comunque un allenatore felice e non penserò a quello che poteva essere, però in alcuni ruoli ci manca qualcosa. La speranza è di giocare 60 partite in questa stagione, a partire da quella con il Southampton che vogliamo vincere. Serve una squadra dove tutti sono pronti a giocare e a dare il 100% perchè il 99% non basta»

L'articolo Chelsea, Tuchel: «Il 1 settembre sarò un allenatore felice. Mercato? Ci manca qualcosa» proviene da Calcio News 24.

