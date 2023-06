Cherubini Juve, l’inibizione non ferma il lavoro del DS: ecco che cosa può fare anche adesso che è “fermo”

Qual è la situazione di Federico Cherubini? Il DS, attualmente inibito per il caso plusvalenze che ha visto coinvolta la Juventus, non potrà presentare ulteriori ricorsi e non potrà nemmeno rappresentare il club in ambito federale.

Ma il suo lavoro non è certamente bloccato. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva, al comma h, parla di come il dirigente possa svolgere il suo normale lavoro amministrativo all’interno del club. Non può però trattare con i procuratori o mettere piede nel campo o negli spogliatoi durante gare ufficiali o amichevoli.

