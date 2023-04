Cherubini Juve verso l’addio: in estate separazione con buonuscita Ultime sul futuro del dirigente bianconero

Secondo La Gazzetta dello Sport l’avventura di Federico Cherubini in Juventus è destinata a concludersi entro l’estate. È l’effetto della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato la condanna del dirigente bianconero.

La Juventus si era già tutelata con l’ingresso di Calvo in società come Chief Footbal Officer ma questo ulteriore sviluppo porterà a inevitabili riflessioni e probabilmente a nuovi innesti. Cherubini ha ancora un anno di contratto ed è facile che lui e la Juve si mettano a tavolino alla ricerca di una soluzione che possa andare bene per tutti. L’addio a giugno pare la soluzione più probabile, magari con un accordo che preveda anche una buonuscita. Il dirigente, si legge, sta patendo molto l’inibizione: continua a seguire la squadra in casa e in trasferta ma è molto più defilato nella programmazione.

The post Cherubini-Juve verso l’addio: in estate separazione con buonuscita Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG