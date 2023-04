Juventus, c’è un nuovo mantra nello spogliatoio: il patto silente per l’Europa tra staff e giocatori bianconeri

Nello spogliatoio della Juventus c’è stato una sorta di patto silente tra giocatori e staff tecnico per cui bisogna dare il massimo in ogni partita, pensare gara dopo gara, ma consapevoli che poi, alla fine, ciò che resterà davvero in mano non potrà dipendere solo ed esclusivamente da ciò che si sarà riusciti a ottenere in campo. Perché la parola fine sulla classifica del campionato potrebbe arrivare dopo la sera del 4 giugno quando si sarà disputata l’ultima giornata. C’è tempo sino al termine di giugno per punire con una pena afflittiva legata ai due processi sportivi.

Nella testa di chi ogni giorno si allena agli ordini di Massimiliano Allegri ecco il mantra: Vincere una Coppa. Che poi, col passare delle settimane è diventato: Vincere le due Coppe. Già, che gusto darebbe alzare la Coppa Italia e l’Europa League dopo un’nnata del genere? Straordinario! E così la Juve quando scenderà in campo per avvicinare le due finali, raddoppierà lo sforzo, spinta dalla voglia di prendere a calci le ingiustizie che sta vivendo in una stagione falsata di default.

Tra l’altro si tratterebbe di trionfi dal potenziale enorme. Vincere la Coppa Italia garantisce la partecipazione alla prossima Europa League. Vincere l’Europa League garantisce la partecipazione alla prossima Champions. E così, se entro giugno la Juve dovesse subire una penalizzazione afflittiva retrocedendo da un posto europeo a uno che non lo “innesca”, ecco che i torinesi si troverebbero comunque in una Coppa attraverso un’altra strada. Lo scrive Tuttosport.

The post Juventus, c’è un nuovo mantra nello spogliatoio: il patto silente per l’Europa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG