Nuovo ds Juventus: la suggestione Trezeguet e i soliti noti. Ma guadagna posizioni l’outsider per il ruolo di erede di Cherubini

Il Corriere Torino fa il punto sul casting della Juventus per il ruolo di nuovo ds del club.

Il nome più chiacchierato è quello di Cristiano Giuntoli, da tempo stuzzicato dall’idea di un nuovo progetto ma legato al Napoli da un contratto in scadenza solo nel 2024 e con ingaggio piuttosto pesante per i parametri del nuovo corso bianconero. Coefficiente di difficoltà comunque elevatissimo, considerando il necessario via libera del nemico carissimo Aurelio De Laurentiis. Piace Frederic Massara, protagonista insieme a Paolo Maldini e Geoffrey Moncada della rinascita del Milan in questi anni, anche con lui è stato sondato il terreno ed è stato trovato fertile dagli intermediari, i trascorsi insieme a Max Allegri ma anche a Francesco Calvo sono garanzia di stima e fiducia: pure Massara, però, è legato da un contratto fino al 2024 rinnovato recentemente con il Milan. Non mancano altre suggestioni, come quella legata a Pablo Longoria, ex capo scout bianconero e oggi presidente del Marsiglia, o all’autocandidatura già datata di David Trezeguet. Mentre guadagna posizioni l’outsider Giovanni Rossi, anche lui vecchia conoscenza della Juve di cui è stato responsabile settore giovanile dal 2010 al 2013, oltre che grandissimo amico di Allegri.

