L’attaccante iraniano ha destato ottime impressioni nei primissimi allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi.

L’Inter ha iniziato la stagione ovviamente a ranghi ridotti considerando che molti titolari sono ancora in giro per il mondo tra vacanze e Coppa America; l’attenzione nei primi allenamenti era quasi tutta per Mehdi Taremi. L’ex Porto non ha deluso e ha segnato nella prima seduta di allenamento.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Pronto all’uso

L’iraniano porta con sé un ricco tesoro di oltre 200 gol, frutto delle sue esperienze in Iran, Qatar e, soprattutto, in Portogallo con il Porto. Questa preziosa eredità di reti si aggiunge alla potenza offensiva dell’Inter, già formidabile grazie all’apporto di Lautaro Martinez, Thuram ed Arnautovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport Taremi si è presentato già con una forma fisica invidiabile: nonostante la barriera linguistica, sta già lavorando sodo per imparare l’italiano e integrarsi al meglio sia in campo che nello spogliatoio.

Il principe di Persia

La sua missione è chiara: rendersi disponibile e cercare di segnare goal importanti sin dall’inizio. L’iraniano dovrà sfruttare queste settimane in cui non ci saranno Thuram e Lautaro per conquistarsi la fiducia di Inzaghi in vista dell’inizio del campionato. L’Inter, come sottolinea la rosea, inizierà la stagione con 3 attaccanti reduci da stagioni chiuse in doppia cifra di goal; accadde nel 2004/05 e c’erano Adriano, Vieri e Martins. L’iraniano, soprannominato “Prince of Persia” ai tempi del Porto, spera di lasciare un segno indelebile nella storia dell’Inter, ricreando magari le gesta di un altro principe, Diego Milito.

