La situazione relativa al futuro dell’esterno olandese si sta delineando: il laterale dovrebbe restare in nerazzurro e sembrerebbe vicino al prolungamento.

La stagione 2024/25 per l’Inter si preannuncia molto impegnativa; i dirigenti e lo staff tecnico lo sanno e si sono già portati avanti per quel che riguarda acquisti e rinnovi.

Conferme e nuovi innesti

L’Inter ha avviato la sua preparazione ad Appiano Gentile senza i giocatori impegnati in competizioni internazionali, come l’Europeo e la Copa America. La squadra, sotto la guida di Inzaghi, vede l’inserimento di nuovi elementi come Taremi, Zielinski e Josep Martinez, a seguito di una precisa strategia di mercato che mira alla conservazione dell’ossatura principale.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Occhio ai prolungamenti

La dirigenza nerazzurra ha ufficialmente completato i rinnovi contrattuali di Barella e Inzaghi e si appresta a definire quello di Lautaro Martinez al suo ritorno in Italia. Grande attenzione è rivolta ora a Denzel Dumfries, il cui contratto in scadenza nel giugno 2025 è al centro delle discussioni. Nonostante i numerosi dibattiti e le speculazioni di mercato intorno alla sua figura, l’olandese ha esplicitamente manifestato il desiderio di proseguire la sua avventura con l’Inter.

Gli scenari

L’olandese, dopo aver vissuto mesi di incertezza sul suo futuro pare aver preso la sua decisione sull’offerta di rinnovo fattagli da Marotta e Ausilio ormai mesi fa. L’ex PSV Eindhoven ha chiarito la sua posizione esprimendo la volontà di rimanere all’Inter. Tuttosport riporta che potrebbero esserci sviluppi imminenti riguardanti il rinnovo del contratto dell’olandese: la proposta di rinnovo a 4 milioni da parte del club sembra essere stata accettata da Dumfries.

