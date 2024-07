I nerazzurri, dopo non essersi mostrati convintissimi di alcune soluzioni a costo zero, sembrano aver individuato il difensore centrale che fa al caso loro.

L’Inter, alle prese con la necessità di rinforzare la rosa a seguito dell’infortunio occorso a Tajon Buchanan, continua la sua ricerca di un profilo adeguato per compensare la sua assenza.

Cercasi braccetto

I nerazzurri hanno scelto di cercare obiettivi in difesa per permettere a Carlos Augusto di ricoprire il suo ruolo naturale di esterno sinistro, posizione occupata appunto dal canadese; la duttilità di alcuni giocatori in rosa come Dimarco e Darmian, capaci di adattarsi in più ruoli lungo la fascia ed anche in difesa, fa il resto. Juan Cabal dell’Hellas Verona sembra adesso diventato il primo obiettivo dell’Inter. Restano comunque vive le piste che portano a Ricardo Rodriguez, Mario Hermoso ed al giovane Giovanni Leoni della Sampdoria.

Tajon Buchanan

L’obiettivo

Juan Cabal viene valutato intorno ai 10 milioni di euro dall’Hellas Verona. Il colombiano piace ai dirigenti che a loro volta stanno considerando diverse formule per agevolare l’operazione di mercato.

3 ipotesi

Una soluzione attualmente al vaglio dei nerazzurri include la possibilità di inserire Issiaka Kamate come contropartita tecnica; lo riporta la Gazzetta dello Sport. Si tratta di un centrocampista di fascia molto promettente: il suo inserimento nell’operazione potrebbe ridurre il cash da pagare agli scaligeri. Altre opzioni in esame riguardano la strutturazione dell’affare attraverso pagamenti divisi tra parte fissa e bonus o, alternativamente, una formula di prestito con diritto di riscatto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG