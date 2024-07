Il club rossonero si prepara ad entrare nel vivo del mercato dopo un primo mese passato un po’ in sordina.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito fornisce gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. “È l’ora di chiudere, il Milan lo sa. Partiamo da Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo, un nome sdoganato per la prima volta dalla Gazzetta dello Sport diversi giorni fa. È la prima scelta, con la volontà del diretto interessato di indossare la maglia rossonero. Si può chiudere per una cifra non lontana dai 25 milioni, bonus compresi. Per il centrocampo vi abbiamo svelato diverse settimane fa le trame per Fofana in uscita dal Monaco, a maggior ragione dopo l’operazione chiusa dalla Juventus per Khephren Thuram. Anche Fofana ha aperto tutte le porte, vuole il Milan e ha già um accordo, la speranza è quella di chiuderà per una cifra di circa 20 milioni bonus compresi”.

Strahinja Pavlovic

Il terzino e gli attaccanti

“Il nome per la fascia è sempre quello di Emerson Royal, anche lui desideroso di andare al Milan, ma il Tottenham deve abbassare le richieste. Per l’attacco da giorni Alvaro Morata ha sbaragliato da giorni la concorrenza, bisogna solo aspettare la finale di domani sera per poi formalizzare (prevedibile un quadriennale da 4,5-5 milioni a stagione). Possibile che arrivi un altro attaccante, sarebbe preferibile se fosse un investimento visto che Morata è molto affidabile ma non più un ragazzino. Le triangolazioni per Abraham (fin qui mai cercato dalla Juve) non hanno portato a sviluppi concreti. Il Milan vorrebbe uno scambio, la Roma vorrebbe utilizzare il cash di Abraham per centrate gli obiettivi individuati. Vedremo”.

