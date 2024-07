Il giornalista Carlo Pellegatti vorrebbe che la dirigenza rossonera fosse un po’ più audace sul mercato.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera sostiene che il Milan potrebbe osare di più in termini di investimento sul mercato. “Secondo me non hanno la visione: spendo piuttosto 20/30 milioni in più per avere la possibilità che ti tornano indietro se arrivo agli ottavi/quarti di una coppa internazionale sempre più ricca. Se non arrivo fra le prime 8 di Champions League che risparmio è stato? Buttane via e arriva a un bilancio anche di -7 piuttosto, che comunque è di una società che sta bene, che può diventare di più 30 poi”.

“La Champions League se investi qualcosa in più ti tornano. Noi siamo in questa situazione perchè abbiamo sbagliato: non me la prendo con Maldini e Massara perchè avevano budget limitati, ma se avessero avuto budget diversi magari avremmo costruito su un telaio da vincitori del campionato e non avrebbero preso De Ketelaere, Dest, Origi che non ci hanno dato nulla e lì abbiamo perso il treno. Ambizione spero la abbiano ma anche se rischi qualcosa a livello economico poi ti tornano! Se fai una squadra fra le prime 8 in Europa hai un fisso di introiti davvero interessante, se risparmi 30 per non portare a casa 60 non ha senso“.

“Rabiot a 10 milioni è un regalo di Natale… prende 7 di ingaggio, col decreto crescita diventano 10. Non credo che la madre agente voglia 25 di commissioni, anche perchè se così dovesse essere la lasciamo lì e li vada a prendere da qualche altra parte. Perchè aspettiamo a prenderlo? 10 milioni non li abbiamo? Rabiot è a rischio zero. Io coi cavalli ho ragionato sempre così. Lo sceicco ha un cavallo che non vuole più, ed è sano, se me lo vendono a prezzo scontato lo prendo domani. Kolo Muani e Goncalo Ramos hanno un ingaggio di 4.5/5 a stagione, se Luis Enrique non li vuole più incomincia a telefonare, perchè in caso gli chiedi un prestito. Lui è contento di togliersi un ingaggio dalle scatole. Io vorrei un’operazione del genere, da vecchio Milan. Sarebbe un bel segno”.

