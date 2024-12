Chi è il giovane talento che potrebbe sorprendere il Milan nel mercato di gennaio

I rossoneri dovrebbero essere protagonisti nel mercato invernale: scopriamo il profilo di uno degli obiettivi.

In vista della prossima finestra di trasferimenti invernale, i riflettori si accendono su Jamie Leweling, giovane talento dello Stoccarda che, secondo la Gazzetta dello Sport ha attirato l’interesse del Milan.

Con un passato tra Bundesliga 2 e la massima serie tedesca, Leweling emerge come un profilo interessante per le fasce rossonere.

La carriera

Jamie Leweling ha iniziato il suo viaggio nel mondo del calcio nei settori giovanili di squadre della sua città natale, Norimberga, per poi trasferirsi nel 2017 al Greuther Furth. Proprio con questa maglia, ha fatto il suo debutto in Bundesliga 2 nel 2019, segnando anche il suo primo gol. Dopo un passaggio all’Union Berlino nel 2022, per un importo di 4 milioni di euro, Leweling si trasferisce in prestito allo Stoccarda nel 2023, dove poi viene riscattato l’estate successiva per 5 milioni di euro. La sua polivalenza in attacco si è rivelata preziosa, tanto da debuttare in Champions League nella stagione corrente.

Punti forti e deboli

Nato il 26 febbraio 2001, Leweling è un giocatore duttile: è capace di ricoprire più ruoli offensivi ma gioca principalmente come ala destra. La sua rapidità, abilità nel dribbling e precisione nei cross lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie, anche se mostra alcune lacune in fase difensiva e nei duelli aerei. Fino a questo momento della stagione, ha totalizzato 15 presenze, un gol e due assist, numeri che riflettono una certa influenza in campo nonostante margini di miglioramento.

Noah Okafor

Il valore di mercato e l’interesse del Milan

Il possibile interesse del Milan verso Leweling si inserisce in una strategia di potenziamento delle fasce offensive, soprattutto alla luce delle possibili partenze di uno tra Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Valutato circa 20 milioni di euro secondo Transfermarkt, Leweling rappresenterebbe un investimento significativo per i rossoneri, ma le sue caratteristiche tecniche potrebbero giustificare l’esborso.

