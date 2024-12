Filippo Terracciano: il Milan lo trattiene o lo cede?

Il jolly difensivo dei rossoneri nelle ultime settimane si sta riuscendo a ritagliare il suo spazio; questo però non ha allontanato i rumors di mercato.

Nel cuore del turbolento e sempre attivo mondo del calciomercato, le storie dei giovani talenti che lottano per affermarsi nelle grandi squadre non smettono mai di suscitare interesse.

Una di queste riguarda Filippo Terracciano, promettente difensore del Milan, il cui recente percorso è emblematico delle dinamiche e delle decisioni che le squadre e i giocatori devono affrontare.

L’inizio della storia milanista

Terracciano, dopo aver mosso i primi passi della sua carriera al Verona, ha fatto il grande salto al Milan nel gennaio scorso, trasferendosi per una cifra che, bonus inclusi, potrebbe raggiungere i 6 milioni di euro. Un investimento non indifferente per un ragazzo del 2003, che però finora ha trovato limitato spazio nelle gerarchie rossonere. Le apparizioni con la maglia del Milan sono state poche, ma hanno già dato modo al giovane terzino di mostrare lampi del suo potenziale.

Ruolo in campo e prestazioni

Sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, Terracciano ha avuto l’opportunità di giocare in diverse posizioni sul campo, venendo impiegato tanto nel suo ruolo naturale di terzino sinistro, quanto, in occasioni particolari, nel centrocampo. In particolare, nella partita contro la sua vecchia squadra, il Verona, il tecnico portoghese ha scelto di sfruttare le sue qualità in una posizione centrale, accanto a Youssouf Fofana, segno della duttilità e della fiducia che l’allenatore deposita nel giovane.

Filippo Terracciano

Scenari futuri

Nonostante il suo impiego non sia stato finora continuo, l’interesse nei confronti di Terracciano non è mancato. Squadre come l’Empoli e il Monza hanno mostrato apertura alla possibilità di accoglierlo in prestito. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, sembra che il Milan stia valutando l’opzione di trattenere il terzino, una decisione che rispecchia sia la volontà del calciatore di rimanere e crescere in rossonero, sia quella del club di puntare sui giovani talenti per costruire il futuro.

Leggi l’articolo completo Filippo Terracciano: il Milan lo trattiene o lo cede?, su Notizie Milan.