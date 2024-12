Il terzino italiano molto probabilmente cambierà squadra già a gennaio perché non rientra nei piani di Palladino.

Nel cuore della sessione invernale di calciomercato, il Milan si trova ad affrontare un panorama potenzialmente variegato per quanto riguarda la propria rosa, soprattutto in difesa. Tra voci su possibili partenze e l’incessante ricerca di nuovi talenti in grado di rinforzare la squadra, emerge un nome che potrebbe diventare protagonista di un intrigante giro di trasferimenti: Fabiano Parisi.

La situazione

Il giovane terzino sinistro della Fiorentina, poco utilizzato dall’attuale allenatore Raffaele Palladino, potrebbe presto trovare nuove opportunità lontano da Firenze, con il Milan pronto a valutare le sue qualità per offrire un’alternativa valida nell’area difensiva.

Il piano

Il Como si è mostrato interessato a Parisi, cercandolo a titolo definitivo. Questo passaggio potrebbe rappresentare per il calciatore un’opportunità per guadagnare maggior tempo in campo e mostrare tutto il suo potenziale.

Raffaele Palladino

Le riflessioni dei rossoneri

Il Milan, da parte sua, sta attentamente osservando la situazione. La squadra rossonera, nonostante possa contare sulla crescita di Alex Jimenez, è alla ricerca di una figura in grado di restare al passo con le esigenze tattiche e tecniche richieste dall’allenatore Paulo Fonseca. In questo contesto, Parisi rappresenta un’opzione intrigante, una possibile alternativa a Theo Hernandez, elemento chiave nel modulo tattico del Milan che però ultimamente sta anch’egli giocando molto poco.

Come stanno le cose

La sensazione è che per il Milan l’acquisto di un terzino sinistro non sia una priorità in questo inverno: secondo Calciomercato.com il Como è in pole per Parisi ma se l’affare saltasse i rossoneri potrebbero tornare in gioco.

Leggi l’articolo completo Parisi in uscita dalla Fiorentina: cosa fa il Milan?, su Notizie Milan.