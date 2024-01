Popovic Milan: chi è il nuovo colpo in arrivo per i rossoneri. Caratteristiche tecniche e storia dell’attaccante classe 2006

Da diverse settimane il Milan aveva deciso di puntare forte su Matija Popovic, talento serbo classe 2006 svincolato dal Partizan Belgrado dal 31 dicembre. Quella di ieri è stata una giornata chiave per l’attaccante, che ha compiuto 18 anni: per questo motivo, da oggi può firmare il contratto con i rossoneri, che hanno scelto Popovic per occupare l’ultimo slot da extracomunitario rimasto. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare la firma, con Matija arrivato in Italia insieme ai suoi agenti per sistemare gli ultimi dettagli. Bruciata la concorrenza del Manchester City, che aveva provato ad inserirsi nell’operazione. Ma chi è davvero Matija Popovic?

Popovic Milan: la storia dell’attaccante classe 2006

Popovic nasce l’8 gennaio del 2006 ad Altötting, in Germania. La scelta sulla nazionalità, però, è chiara per Matija, che propende fin da subito per la Serbia. E proprio in Serbia cresce nel settore giovanile del Partizan Belgrado, mettendosi in mostra e attirando su di sé l’interesse anche di altri top club europei come Juventus, Real Madrid e Barcellona. La stagione manifesto per Popovic è certamente la scorsa, in Under 17. In 24 presenze, marchia a fuoco ben 20 reti e 5 assist, letteralmente trascinando il club serbo alla vittoria del titolo nazionale. Scaduto il contratto il 31 dicembre con il Partizan, è stato il Milan ad anticipare la concorrenza e a mettere le mani sul baby calciatore, che inizialmente dovrebbe cominciare la sua avventura in rossonero con la Primavera di Ignazio Abate, in un percorso di crescita graduale con vista sulla Prima squadra. Un legame con il nostro Paese Popovic già lo ha, in una certa sfumatura: da avversario con la sua Serbia Under 17, infatti, ha sfidato l’Italia il 21 maggio 2023 all’Europeo di categoria, stregando tutti con due assist decisivi per la vittoria della sua Nazionale per 2-0.

Popovic Milan: profilo e caratteristiche tecniche del nuovo acquisto

Oltre 190 cm di altezza, Popovic è un calciatore dotato di grande fisicità, che va ad unirsi alla sua buona velocità e alle sue abilità nel dribbling. È un giocatore che ama muoversi dietro la punta, imbucare con i suoi filtranti e le sue grandi doti in rifinitura. Ma vede molto bene anche la porta, come testimonia la sua vena realizzativa poco fa citata. Trequarti ma non solo, perché la sua duttilità lo porta a destreggiarsi con classe anche da esterno d’attacco, così come da prima punta e addirittura da mezz’ala. Insomma, il ventaglio di soluzioni in campo per il Milan si amplia decisamente con il suo acquisto…

The post Chi è Matija Popovic, nuovo colpo di mercato in arrivo al Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG