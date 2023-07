Simic Milan: chi è il difensore schierato da Pioli con il Real Madrid nella prima partita del Soccer Champions Tour

Sorpresa di Pioli in difesa per Milan Real Madrid: vista l’esclusione di Gabbia (verso il Villarreal), il tecnico ha schierato dal primo minuto al fianco di Tomori Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera di Abate.

Nato a Nürtingen in Germania ma di nazionalità serba, Simic è arrivato nell’estate del 2022 al Milan dallo Stoccarda. 36 presenze complessive nella passata stagione in Under 19, condite da 2 gol e 2 assist. Di professione difensore centrale, ma all’occorrenza può essere adattato anche come terzino destro o sinistro.

