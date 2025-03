Chi prenderà il difensore in rampa di lancio? Inter e Napoli pronte a sfidarsi

Il mercato estivo potrebbe riservare sorprese clamorose: Inter e Napoli pronte a contendersi un talento emergente.

Con nove giornate ancora da giocare, il campionato di Serie A non ha ancora svelato il suo vincitore. L’Inter, campione d’Italia in carica, e il Napoli, allenato da Antonio Conte, sono le due principali contendenti per il titolo. L’Inter ha dimostrato durante la stagione una grande forza e ora sta trovando anche la continuità che è mancata nei mesi scorsi, mentre il Napoli, sotto la guida del grande ex Conte, si presenta come una squadra mai così affamata di successi. Il confronto tra le due sembra destinato a rimanere acceso fino all’ultima giornata di campionato, ma potrebbero esserci anche altri sviluppi sul mercato estivo. Una delle due società ha già battuto il primo colpo.

Il calciomercato deciderà il futuro

Il mercato estivo si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con l’Inter che sta già progettando importanti acquisti. Un’area di intervento chiave per la dirigenza nerazzurra riguarda la difesa, un reparto che ha cominciato a mostrare qualche crepa nelle ultime settimane. Ma la competizione con il Napoli potrebbe diventare ancora più intensa, poiché anche la squadra partenopea ha in programma di acquistare un difensore di livello.

Il grande colpo di mercato: l’Inter beffa il Napoli?

Il vero colpo di mercato potrebbe arrivare da una delle rivelazioni della Serie A: Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. A soli 20 anni, il centrale ha attirato l’attenzione delle grandi squadre italiane, Napoli in primis, che già a gennaio aveva tentato di portarlo a Castelvolturno. Tuttavia, l’Inter ha intensificato l’interesse per il giovane difensore e, secondo Inter Live, ha intenzione di anticipare la concorrenza. Comuzzo, con un contratto in scadenza nel 2028, ha un prezzo fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Se l’Inter dovesse battere il Napoli nella corsa a Comuzzo, il colpo avrebbe un doppio effetto: arricchirebbe la rosa nerazzurra con un giovane talento italiano, mentre lascerebbe il Napoli a mani vuote, costringendo Conte a rivedere i suoi piani.

